Макс Барских объявил второй мировой тур и представил официальное промо видео на трек Неземная.

Макс Барских расширяет географию концертов после шоу Туманы, которое длилось два года и побывало в 15 странах.

Второй мировой тур артиста охватит Австралию, США, Канаду, страны Балтии, Казахстан, Великобританию, Германию, Польшу, Данию и т.д. Тур стартует со столицы Литвы – Вильнюс, после чего певец отправится в Беларусь, Латвию и Германию.

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NEZEMNAYA WORLD TOUR 2020 получил название одноименного хита, который до официального релиза оккупировал главные чарты топовых радиостанций СНГ. За два месяца он прозвучал в эфире радио около 200 тысяч раз.

В рамках будущего тура Макс Барских презентует обновленное шоу 7.

Макс Барских – Неземная (официальное промо видео)

Между тем Олег Винник представил песню Наталья-Натали, в которой советует хорошие лекарства от интернет-зависимости.