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Лучшую песню за всю историю исполнили The Beatles

Композиция Yesterday британской группы The Beatles возглавила топ-100 лучших песен всех времен и народов от издания 24/7 Wall Street.

The Beatles

При составлении списка лучших песен учитывались их продажи, появление в хит-параде Billboard, количество каверов и популярность среди меломанов.

Лучшей композицией в истории человечества стала Yesterday группы The Beatles, которая вышла в 1965 году.

На втором месте – песня Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon&Garfunkel (Пол Саймон и Арт Гарфанкел).

Тройку лидеров замыкает композиция Rolling In The Deep британской певицы Adele.

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В десятку попали еще два хита The Beatles – Hey Jude и Let it be, а также All of Me американского певца Джона Ледженда, Bad Romance певицы Леди Гаги, Bohemian Rhapsody группы The Queen и Ain’t No Sunshine Билла Уизерса.

К слову, год назад Адель возглавила топ-10 самых богатых молодых певиц Британии.

Источник:  24/7 Wall Street

Фото: The Beatles

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