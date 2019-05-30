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Последняя кровь: тизер пятой части Рэмбо

Появился первый тизер фильма Рэмбо 5: Последняя кровь.

Последняя кровь: тизер пятой части Рэмбо

Вышел первый тизер фильма Рэмбо 5: Последняя кровь. Это новая часть цикла боевиков со Сильвестром Сталлоне, которая рассказывает нам историю про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Герою предстоит спасти дочь своей подруги от мексиканского преступного картеля, который промышляет торговлей людьми и сексуальным рабством.

Режиссером фильма стал Адриан Грюнберг, который ранее снял Веселые каникулы. Сценарий написали Сильвестр Сталлоне и Мэттью Сирюльник.

Премьера фильма состоится 19 сентября.

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К слову, НВО опубликовал трейлер пятого заключительного эпизода мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС.

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