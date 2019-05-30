30 мая состоится мировая премьера продолжения блокбастера о Годзилле. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

Сюжет

Фильм Годзилла II Король монстров – это уже третья лента из Вселенной монстров (MonsterVerse). Медиафраншиза принадлежит Warner Bros. и посвящена вымышленным в Японии кайдзю – гигантским существам, главными из которых стали Годзилла и Кинг-Конг.

Первый фильм о гигантском ящере вышел в 2014 году, затем был Конг: Остров черепа в 2017-м, а теперь нам снова предлагают стать свидетелями пробуждения Годзиллы.

Причем фильм должен был выйти еще летом 2018-го, но его дважды переносили, чтобы не бороться за бокс-офис сначала с Бамблби, а затем с фильмами Marvel. Зато теперь нам недолго ждать продолжение, ведь на следующий год запланирован поединок Годзиллы и Кинг-Конга в фильме-кроссовере.

В ленте Годзилла II Король монстров сюжет завели на привычные для серии рельсы. Древние кайдзю начинают просыпаться от векового сна и угрожают человечеству. Пока правительства безрезультатно пытаются понять, что к чему, могущественная корпорация Монарх действует.

Ведь именно эти люди изучают кайдзю с самого первого их появления. И они как никто знают сильные и слабые стороны монстров. А их ученые, доктор Эмма Рассел и доктор Исиро Серизава, даже уверены, что не все кайдзю плохие.

Хотя для тех, кто видел хоть несколько фильмов о Годзилле, вполне понятно, что ящер чаще выступает на нашей стороне, защищая человечество от других кайдзю. Но это не последнее странное решение сценариста и режиссера Майкла Догерти.

Режиссерская работа

Майкл Догерти до этого завел в тупик франшизу Людей Икс и теперь взялся сделать то же с Годзиллой. У меня просто нет других объяснений, как можно было свести сюжет фильма к экотеррористам, которые хотят пробудить кайдзю, чтобы проредить человечество. То есть homo sapiens калечат планету, поэтому давайте их проучим, разбудив супер-монстров.

Этот примитивизм еще можно простить, все же фильм о кайдзю – это, прежде всего, блокбастер со спецэффектами. Но и здесь все не так гладко. Потому что бюджета в $200 млн хватило только на две зрелищные битвы.

Остальную часть фильма нам показывают разные уголки мира, где просыпаются кайдзю, но, несмотря на масштабность, наблюдать за этим неинтересно. И, конечно, не обошлось без ночных сцен и всевозможных штормов-ураганов, где темнота и дрожащая камера не дают разобрать абсолютно ничего.

Актеры

Догерти попытался добавить интригу в сюжет с помощью семейства Рассел, которые в прошлый приход Годзиллы потеряли сына. Эмма Рассел (Вера Фармига) работает в Монархе и уверена, что монстры не такие уж и плохие.

Ее бывший муж Марк Рассел (Кайл Чандлер) не может смириться с потерей сына и верит, что созданиям, которые легко уничтожают целые города, нет места на нашей планете, поэтому их нужно перебить всех до одного.

А их дочь Мэдисон не может решить, кого из родителей она любит больше, поэтому все время бросается в крайности. Сыграла ее Милли Бобби Браун, для которой это дебют в большом кино.

Абсолютная алогичность мотивации и поступков героев и минимальная возможность изображать на экране что-то, кроме страданий и отчаяния, не позволяют говорить о качестве актерской игры.

То же самое можно сказать о главном негодяе – экотеррористе в исполнении Чарльза Дэнса.

Вообще, за диалоги фильм стоит номинировать на Золотую малину – премию для худших в мире кино.

Главными же действующими лицами ленты по праву стали кайдзю. Всего в фильме речь идет почти о двух десятках этих созданий, но вблизи нам покажут только четырех. Прежде всего, это будет уже не раз упомянутый Годзилла, а также огромная моль Мотра, гигантский птеранодон Родан и Кинг Гидора – трехголовый Змей Горыныч.

Монстры достойно анимированные, а звуковое сопровождение в хорошем кинотеатре действительно заставит вас дрожать. Кстати, твари ощутимо подросли по сравнению с прошлыми картинами, Годзилла достиг почти 120 метров в высоту, а Кинг Гидора – 160 метров. Если когда-то они были размером с пятиэтажку, то теперь – это настоящие небоскребы.

Впечатления

Фильм Годзилла II Король монстров получился не слишком удачным блокбастером о противостоянии огромных монстров. Никто и не ожидает от подобного кино серьезной драматургии и закрученного сюжета. Но два года назад мы наблюдали за тем, как Том Хиддлстон прятался в черепах динозавров, пока Кинг-Конг лихо боролся с огромным кальмаром. И это было весело.

Теперь же нам предлагают битву мегаящера и Змея Горыныча с тремя головами, но дополняют это каким-то бредом об экотеррористах и радиоактивных кайдзю, словно из Чернобыля.

Зарядка Годзиллы ядерными боеголовками, тайные туннели на дне океана, пронизывающие земную кору, и намеки на монстров с других планет уже ни на какую голову не налезают.

Годзилла II Король монстров – это первый голливудский сиквел в серии, и он доказывает, что не стоит растягивать этот аттракцион на несколько фильмов, потому что сюжета не хватает даже на два часа.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 6/10

Актеры: 6/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 6,5/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Kinomania Films Distribution

Видео: Warner Bros. Pictures Ukraine