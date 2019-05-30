Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

Писательница акцентирует внимание на уроках чародейства в Хогвартсе.

Роулинг подробно расскажет о фольклоре и магии, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере.

У двух рассказов уже есть названия. Первый называется Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию, а второй – Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами.

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Они будут опубликованы 27 июня в электронном виде и появятся на официальном сайте Джоан Роулинг.

Дата выхода других двух рассказов пока не называется.

О том будет ли печатная версия книги также неизвестно.

Напомним, в Бирмингеме вследствие кражи со взломом пропал приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке.