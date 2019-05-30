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Роулинг выпустит продолжение Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

гарри портер

Джоан Роулинг выпустит четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

Писательница акцентирует внимание на уроках чародейства в Хогвартсе.

Роулинг подробно расскажет о фольклоре и магии, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере.

У двух рассказов уже есть названия. Первый называется Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию, а второй – Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами.

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Они будут опубликованы 27 июня в электронном виде и появятся на официальном сайте Джоан Роулинг.

Дата выхода других двух рассказов пока не называется.

О том будет ли печатная версия книги также неизвестно.

Напомним, в Бирмингеме вследствие кражи со взломом пропал приквел к эпопее о Гарри Поттере, который Джоан Роулинг написала на почтовой открытке.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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