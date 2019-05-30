Решение Оли Поляковой ударится в политику повысило интерес не только к певице, но и к ее мужу. Кто он муж суперблондинки, чем занимается и как отреагировал на решение жены создать партию – далее в материале.

Намерения Оли Поляковой идти в политику подогревают интерес к ее персоне, растет он и к ее супругу.

О муже Полякова рассказывает не часто. Известно, что зовут его Вадим и занимается он бизнесом, а также продюсированием артистки. Он намного старше Поляковой, однако на сколько именно информация отсутствует.

Как познакомилась Полякова с мужем

Первая встреча Оли Поляковой с мужем состоялась на корабле. Он заказал ее выступление на свой День рождения. В этот вечер сам Бог устроил невероятные спецэффекты, чтобы Полякова покорила сердце будущего супруга.

– Началась настоящая гроза. Картина получилась впечатляющая: закатное солнце, багровое небо, ливень и Оля в своем розовом платье. Ни за какие деньги такой инсталляции не сделаешь», – вспоминает Вадим.

Реакция мужа на политические амбиции Поляковой

На желание Поляковой идти в политику, супруг отреагировал спокойно. По словам артистки, любимый ее во всем поддерживает.

Читайте: У Винника ответили, собирается ли певец в политику

К слову, ранее мы писали, зачем Полякова идет в политику и что известно о партии.