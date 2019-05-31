В новых фильмах о Бэтмене роль одноименного супергероя сыграет Роберт Паттинсон.
Актер Роберт Паттинсон сыграет роль Бэтмена в новой трилогии фильмов от Warner Bros.
На роль супергероя также претендовал английский актер Николас Холт, который известен ролью Зверя в фильмах Люди Икс.
Выход первого фильма трилогии, который носит название Бэтмен, запланирован на 2021 год, а съемки должны начать уже в этом году.
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