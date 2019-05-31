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На роль Бэтмена утвердили нового актера

В новых фильмах о Бэтмене роль одноименного супергероя сыграет Роберт Паттинсон.

Роберт Паттінсон

Актер Роберт Паттинсон сыграет роль Бэтмена в новой трилогии фильмов от Warner Bros.

На роль супергероя также претендовал английский актер Николас Холт, который известен ролью Зверя в фильмах Люди Икс.

Выход первого фильма трилогии, который носит название Бэтмен, запланирован на 2021 год, а съемки должны начать уже в этом году.

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Лента расскажет о становлении Брюса Уэйна в качестве рыцаря Готэма, потому на роль искали молодого актера.

К слову, золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля получил фильм корейского режиссера Пон Джун Хо Паразиты.

Источник: The Hollywood Reporter

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