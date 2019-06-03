График выхода всех серий пятисерийного мини-сериала Чернобыль от HBO – в материале Фактов ICTV.
На телеканале HBO 6 мая состоялась премьера пятисерийной драмы Чернобыль, основанной на реальных событиях – об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
График выхода серий Чернобыля от HBO:
1 серия – 6 мая 2019 (понедельник);
2 серия – 13 мая 2019 (понедельник);
3 серия – 20 мая 2019 (понедельник);
4 серия – 27 мая 2019 (понедельник);
5 серия (финальная) – 3 июня 2019 (понедельник).
Первая серия Чернобыля в Украине будет доступна для легального просмотра на платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию Амедиатека.
На днях НВО опубликовал также трейлер второй серии Чернобыля, которая выйдет 13 мая.
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Ранее HBO уже показал на снимках сцены из сериала Чернобыль.
Фото: HBO