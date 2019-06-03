Зрители нашли в сериале Чернобыль от HBO ляп с памятником ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

В сериале Чернобыль от HBO нашли сцену, в которой можно увидеть памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС, который установили к 25-й годовщине катастрофы.

Памятник находится в Киеве, неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

Зрители уже не раз замечали неточности создателей сериала в изображении СССР, однако до этого они были незначительными.

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Стоит сказать, что пользователи достаточно снисходительно отнеслись к ляпу в сериале Чернобыль.

К слову, в сериале Чернобыль незаконно использовали отрывки из пьесы украинского драматурга Павла Арье.

Фото: Сергей Дода