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Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новый клип

Аlyona Alyona представила клип-анимацию на песню Якби я була не я из альбома Пушка.

Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новый клип

Аlyona Alyona представила видео на песню Якби я була не я, которая вошла в дебютный альбом украинской рэп-исполнительницы Пушка.

Новый клип представляет собой анимацию, автором которой стал мультипликатор Сашко Даниленко.

В клипе губы рэперши оказываются среди морских волн, подсолнухов, пшеничных полей и даже на земном шаре.

Читайте: NY Times назвал Аlyona Alyona одной из самых интересных исполнительниц из Европы

Стоит отметить фольклорные мотивы, представленные в видео.

Напомним, ранее вышел клип Alyona и Alina Pash – Падло.

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