Анджелина Джоли празднует свой 44-й день рождения, поэтому мы собрали для вас топ-5 фильмов, где актриса потрясающе сыграла главную роль.

Голливудская актриса Анджелина Джоли одна из самых красивых женщин в кинематографе, поэтому в своей биографии имеет много главных ролей в известных фильмах. Факты ICTV подготовили подборку лучших ролей Джоли в мировом кино.

Искательница приключений в Ларе Крофт: Расхитительнице гробниц.

Роль принесла актрисе звание секс-символа и огромную популярность. Ее героиня — умная, красивая, смертельно опасная и к тому же дочь лорда, способная приструнить самого жуткого злодея.

Лара Крофт — лучший подарок для геймеров всего мира. Фильм очеловечил образ идеальной женщины из компьютерной игры и тут создатели точно не промахнулись в выборе актрисы на главную роль.

Таинственная незнакомка в Туристе

Герой Джонни Деппа — обычный турист, которому по пути в Венецию встречается прекрасная незнакомка. Она одевается с безупречным вкусом, а ее манерам могут позавидовать особы голубых кровей. Незнакомка таинственно улыбается и затягивает туриста в водоворот событий.

Ему остается лишь недоумевать и любоваться очаровательной спутницей.

Наемная убийца в Мистер и Миссис Смит

Судьбоносный для бывших супругов фильм, с которого началась история всеми обожаемой пары. Бранджелина — так Энджи и Брэда ласково называют в прессе.

В их первом совместном фильме бурлят нешуточные страсти: и ссоры, после которых дом разносится в щепки, и горячее примирение агентов, слишком долго скрывавших свои тайны друг от друга.

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Бывшая танцовщица в Лазурном береге

Через 10 лет после Мистера и Миссис Смит Джоли и Питт снова встречаются на одной площадке. На этот раз картина почти полностью лишена комедийной составляющей и динамичности, зато изобилует красивыми кадрами с утонченной, элегантной Энджи.

Фильм о кризисе в отношениях, искренними мыслями о котором поделилась Анджелина — режиссер и сценарист картины.

Злая колдунья в Малефисенте

С красными губами и жуткими рогами Джоли открывается нам в новом свете. От зловещей красоты ее героини бегут мурашки по коже: образ роковой и завораживающий.

Малефисента — это свежий взгляд на историю о Спящей красавице, где зло не абсолютно: даже в разбитом сердце обозлившейся на весь мир женщины есть место для прощения и любви.

К слову, студия Walt Disney опубликовала первый трейлер фильма Малефисента: Владычица тьмы с Анджелиной Джоли.