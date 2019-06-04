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Пуля-дура: LOBODA предстала в новом клипе в образе скелета

В клипе Пуля-Дура LOBODA примерила эпатажный образ скелета.

Пуля-дура: LOBODA предстала в новом клипе в образе скелета

 

Клип LOBODA – Пуля-Дура вышел 4 июня и уже стремительно набирает просмотры на YouTube.

В новой видеоработе украинская певица Светлана Лобода примерила несколько образов.

Артистка в клипе танцует на столе в ультракоротком мини и позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста.

Читайте: Якби я була не я: Аlyona Alyona представила новый клип

Но самый шокирующий образ, когда LOBODA появляется в костюме скелета и с пугающим макияжем.

Напомним, ранее вышел клип Loboda – Instadrama.

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