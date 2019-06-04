Ведущий шоу Холостяк Григорий Решетник рассказал всю правду о проекте и интим между холостяком и участниками.

Шоу Холостяк снимают с четко прописанным сценарием или есть ли место импровизации об этом и другом рассказывает украинский телеведущий, актер, шоумен Григорий Решетник.

Ведущий уверяет, что это реалити-шоу, поэтому есть место импровизации, а интимная составляющая могла бы быть и больше. Решетник убежден, что секс между каждой участницей и холостяком это нормально, если все происходит по согласию двух сторон.

На вопрос будет ли шоу Холостячка, отвечает, что все же интереснее, когда много умных и красивых женщин, чем когда мужчин.

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