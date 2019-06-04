6 июня в прокат выходит долгожданный музыкальный байопик об Элтоне Джоне. Факты ICTV уже посмотрели ленту и делятся впечатлениями.

Я начал вести себя, как подонок в 1975-м и просто забыл остановиться.

Сюжет

Когда в прошлом году публике представили трейлер фильма Рокетмен, посвященный сэру Элтону Джону, от сравнений с Богемской рапсодией было некуда деться.

А как иначе, если обе ленты рассказывают о культовых британских певцах – эксцентричных гомосексуалистах с совсем не рок-н-ролльной внешностью, которые, однако, добились мировой славы?

Сюжет Рокетмена так же проводит зрителей по жизни артиста, начиная с детства, до пика славы, падения в пропасть наркотиков и алкоголя и снова на вершину чартов.

Ты должен убить того, кем родился, и стать тем, кем хочешь быть.

Мы увидим, как рождались главные хиты Элтона, кто их написал и кто на них заработал. Почувствуем горький привкус обиды на отца, никогда не проявлявшего любви к сыну, вместе с героем бросим продюсера, женимся на красавице, чтобы впоследствии влюбиться в мужчину. И будем петь без конца.

Режиссерская работа

На этом сходство Рокетмена и Богемской рапсодии заканчивается, хотя Декстеру Флетчеру и довелось дорабатывать последнюю после Брайана Сингера, но только в Рокетмене он от начала и до конца снял картину по собственному замыслу.

Если фильм о лидере Queen был лишь лентой о музыканте, то байопик об Элтоне стал квинтэссенцией музыкального кино. Мюзикл – жанр, не терпящий долгих разговоров, поэтому любой диалог после нескольких реплик перетекает в песню.

Также мюзиклы не гонятся за документальной точностью. Если в Богемской рапсодии реальные концерты воспроизводились с хирургической точностью, то в Рокетмене выступление сменяет выступление, превращая экранное действо в водоворот фантастических представлений с танцами, пением и акробатическими номерами. И впечатляющими костюмами, какой же Элтон без них?

Актеры

На главную роль в Рокетмене утвердили Тэрона Эджертона, которого Флетчер уже снимал в картине Эдди Орел. Парень не только любит петь и сам исполнил все песенные партии, но и как две капли воды похож на молодого Элтона на экране.

При этом певец специально попросил актера не пытаться копировать его полностью (чем, например, занимался Рами Малек в Рапсодии), а добавить экранному Элтону своих черт.

Если вспомнить, что Элтон и Тэрон уже встречались на съемках второй части Кингсмен, а еще актер исполнил хит британца I’m Still Standing для мультфильма Пой, то создается впечатление, что никто другой не справился бы лучше него.

Однако сначала на главную роль взяли Тома Харди, и только из-за его чрезмерной занятости проект перезапустили, заменив Харди менее раскрученным Эджертоном.

Кроме того, на роль рассматривались Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф. А сам Элтон вспоминал, что хотел бы видеть в фильме Джастина Тимберлейка. Одним словом, выбор был широк, но Тэрону Эджертону, считаю, удалось создать очень крутой образ на экране. Поэтому в результате никто не пожалел.

Друга и сонграйтера Элтона Берни Топина, которого сам певец называл братом, которого никогда не имел, сыграл Джейми Белл. Именно этот человек прошел с героем огонь, воду и остальные испытания, выпадающие на долю популярных артистов.

Продюсера Джона Рида, с которым у Элтона сложились крайне непростые отношения, сыграл Ричард Мэдден, знакомый публике по роли Робба Старка в Игре престолов.

Топин и Рид похожи на ангелочка и чертика, сидящих на разных плечах героя и направляющих его поступки. Обделенный отцовским вниманием и любовью матери, Элтон крайне зависел от чужого одобрения. Потому часто шел на поводу у друзей, а для публики был готов одевать самые нелепые наряды.

Люди не платят, чтобы увидеть Реджи Дуайта. Они платят, чтобы увидеть Элтона Джона!

Впечатления

Фильм Рокетмен вышел зажигательным мюзиклом о становлении простого британского парня Реджи Дуайта как мегапопулярного певца Элтона Джона.

Нам не покажут, как он получил почетное звание от английской королевы или начал заниматься меценатством, создав фонд для борьбы со СПИДом. Зато зрители смогут буквально влезть в голову тому, кто оделся, как травести, назвался в честь Леннона и не выходил из этого образа десятилетиями, клепая хиты со скоростью пулемета.

Не нужно ждать от Рокетмена документальной точности, как и Богемская рапсодия – это трибьют артисту, чья слава прогремела на весь мир. Учитывая, что в продюсерах ленты значится супруг Элтона, надеяться на беспристрастность бесполезно.

Однако Рокетмен получился более откровенной историей об артисте, который пережил непростое детство, примирился со своей гомосексуальностью, победил нарко- и алкозависимость и булимию, чтобы стать звездой мирового масштаба.

Гомосексуальности героя посвящено куда больше внимания, чем в ленте о Меркьюри. Дошло до того, что в России даже вырезали любовную сцену.

Не зря мать говорила герою, что, если он выберет быть с мужчинами до конца своих дней, его никогда не будут любить правильно.

Но это не единственная причина того, что всю жизнь певец чувствовал себя чужаком, которого не понимает никто, даже семья. Гениальность часто означает одиночество. И Элтон в фильме Флетчера вышел идеально созвучным со словами песни Rocket Man, герой которой сжигает свой запал в одиночестве.

Сюжет: 7/10

Режиссерская работа: 8/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 9/10

Общая оценка: 8/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company, IMDb

Видео: B&H Film Distribution Company