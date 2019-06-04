НВО опубликовал 5 серию мини-сериала об аварии на Чернобыльской АЭС. Смотрите, что было в заключительной серии.

Пятый эпизод сериала Чернобыль вышел на экраны третьего июня 2019 под названием Вечная память.

Трейлер эпизода длится чуть меньше минуты.

В пятом эпизоде Валерий, Борис и Ульяна, рискуя жизнью и репутацией, раскрывают правду о Чернобыле.

Название первого эпизода – это точное время аварии, произошедшей на ЧАЭС – 1:23:45. Второй эпизод называется Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, третья серия – Откройся широко, в Земле, а четвертый эпизод вышел под названием Счастье всего человечества.

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Режиссером проекта стал швед Юхан Ренко, известный такими работами, как Викинги, Ходячие мертвецы и Во все тяжкие, а также клипами для Мадонны и Рианны.

В главных ролях – Эмили Уотсон, Джаред Харрис и Стеллан Скашгорд, который играет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербину.

Сериал состоит из пяти эпизодов и показывает большую сеть лжи, которая пронизывала все уровни Советского Союза и привела к аварии попытке ее скрыть.

Все, что необходимо знать о премьере Чернобыля – читайте в материале Фактов ICTV.