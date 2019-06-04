Создатели и актеры сериала Чернобыль от HBO поделились впечатлениями от участия в съемках.

В связи с окончанием сериала Чернобыль телеканал HBO опубликовал видео, в котором актеры и создатели проекта рассказывают о своем отношении к нему.

Многие актеры видели историю Чернобыльской катастрофы не как историю о взрыве ЧАЭС, а как историю о людях.

– Я думала, что знаю эту историю, но потом этот сериал показал мне, какая невероятная история скрывалась за той правдой, которую я знала, – рассказала исполнительный продюсер Джейн Фезерстоун.

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Для всего мира катастрофа ЧАЭС была шокирующим событием и далеко не все понимали, что это было больше, чем просто авария.

Создатели сериала также рассказали о том, что побывали в Чернобыле и в окрестностях реактора, что очень сильно их впечатлило. После поездки они поняли, что это их долг – постараться рассказать историю настолько достоверно, насколько это возможно.

– Важно, чтобы мир узнал немного больше о ликвидаторах катастрофы, даже если мы никогда не узнаем их имен, – рассказал член съемочной группы Джонас Спокас.

К слову, телеканал HBO опубликовал трейлер к выходу пятой серии сериала Чернобыль.

Видео: HBO