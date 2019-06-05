Журнал Forbes назвал американскую певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки.
Певица Рианна возглавила рейтинг самых богатых певиц по версии Forbes.
Ее состояние эксперты издания оценили в $600 млн.
На втором месте – Мадонна с $570 млн
Тройку замыкает Селин Дион – $450 млн.
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Бейонсе не хватило $50 млн, чтобы попасть в тройку лидеров рейтинга Forbes ($400 млн).
Напомним, самыми высокооплачиваемыми музыкантами по версии Forbes стала ирландская рок-группа U2.
Источник: Forbes
Фото: Рианна
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