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$600 млн: Forbes назвал самую богатую певицу

Журнал Forbes назвал американскую певицу Рианну самой богатой женщиной в мире музыки.

Ріанна

Певица Рианна возглавила рейтинг самых богатых певиц по версии Forbes.

Ее состояние эксперты издания оценили в $600 млн.

На втором месте – Мадонна с $570 млн

Тройку замыкает Селин Дион – $450 млн.

Читайте: Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером – Forbes

Бейонсе не хватило $50 млн, чтобы попасть в тройку лидеров рейтинга Forbes ($400 млн).

Напомним, самыми высокооплачиваемыми музыкантами по версии Forbes стала ирландская рок-группа U2.

ИсточникForbes

Фото: Рианна

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