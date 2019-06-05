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Чернобыль: как кадры из сериала HBO выглядели в реальности

Факты ICTV сравнили кадры из сериала Чернобыль и реальные фото аварии на АЭС.

Чернобыль: как кадры из сериала HBO выглядели в реальности

Творцы сериала Чернобыль, который вышел 6 мая 2019 года, хотели воссоздать максимально реалистично аварию на АЭС в 1986 году.

Стоит отметить, что у них это получилось на достойном уровне. Критики и зрители очень высоко оценили сериал.

Режиссер Юхан Ренк и сценарист Крейг Мазин перед началом работы над сериалом изучали исторические документы, записи очевидцев трагедии, выводы ученых и, что особенно важно, побывали в Припяти.

Читайте: Создатели сериала Чернобыль на HBO рассказали о впечатлениях от съемок

Однако все же творцам сериала приходилось прибегать к художественным отступлениям, но и без киноляпов не обошлось.

Факты ICTV собрали кадры из сериала Чернобыль и сравнили их с реальными фотографиями аварии на АЭС.

Ранее Факты ICTV писали, что Львовский муниципальный мужской хор Гомін исполнил саундтрек к мини-сериалу Чернобыль.

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