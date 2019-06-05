PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Каменских снялась топлес в душе

Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото в душе.

Каменских снялась топлес в душе

Каменских опубликовала у себя в Instagram горячее фото, на котором она запечатлена топлес. Певица стоит в душе в одном нижнем белье, грудь она прикрывает рукой.

– Быть вместе в собственном мире, – подписала свой пост звезда.

Она также сообщила, что клип Потапа Константа набрал более чем 4 миллионах просмотров. Это было видео-признание в любви к Каменских.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Быть вместе в своем собственном мире 4 000 000 просмотров #константа @realpotap ! Magic of love

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Читайте:  Первый свадебный танец Насти и Потапа

К слову, ранее мы писали,  как Настя Каменских и Потап проводили медовый месяц после грандиозной свадьбы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как Настя Каменских и Потап проводят медовый месяц
Первый свадебный танец Насти и Потапа
Звездные гости и роскошный ресторан: как Потап и Настя празднуют свадьбу
Глубокое декольте и кружево – как выглядит свадебное платье Каменских
Свадьба Потапа и Насти Каменских – первые кадры
Настя Каменских показала первые фото перед свадьбой с Потапом
Каменских написала трогательные слова Потапу в день свадьбы
Свадьба Насти и Потапа: пару поздравляют коллеги и поклонники
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка