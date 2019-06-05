Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото в душе.
Каменских опубликовала у себя в Instagram горячее фото, на котором она запечатлена топлес. Певица стоит в душе в одном нижнем белье, грудь она прикрывает рукой.
– Быть вместе в собственном мире, – подписала свой пост звезда.
Она также сообщила, что клип Потапа Константа набрал более чем 4 миллионах просмотров. Это было видео-признание в любви к Каменских.
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Быть вместе в своем собственном мире 4 000 000 просмотров #константа @realpotap ! Magic of love
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К слову, ранее мы писали, как Настя Каменских и Потап проводили медовый месяц после грандиозной свадьбы.