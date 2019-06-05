Мама Илона Маска, 71-летняя законодательница моды, успешная бизнес-леди Мэй Маск блеснула в костюме украинского дизайнера.

Мэй Маск появилась в свете в наряде украинского дизайнера Дарьи Донец. Стройную фигуру Маск подчеркнула белым брючным костюмом. В нем она приехала на всемирный саммит здравоохранения Health Summit, который прошел 4 июня в Нью-Йорке в Rockefeller Center.

– Мне было очень весело рассказывать о питании, модельном бизнесе и о том, как индустрия здоровья может ориентироваться на людей старше 50 лет в социальных сетях. Спасибо Instagram и Facebook за приглашение. Я действительно люблю делиться такими “жемчужинами мудрости” и тем, как социальные сети помогли моей карьере, – написала Маск в сети Instagram.

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К слову, итальянский дом моды Prada SpA принял решение отказаться от использования натурального меха в своих коллекциях.