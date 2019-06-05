В 5 эпизоде сериала Чернобыль нашли киноляп. Киевскую улицу на Театральной подписали как локацию Москва.

5 серия Чернобыля от НВО увенчалась еще одним киноляпов.

Один из кадров подписан Москва, март, 1987. Пользователи заметили, что на самом деле сцена снята в Киеве в районе станции метро Театральная.

Для того, чтобы воссоздать 1986 в Украине, во время съемок сменили вывески на некоторых учреждениях и магазинах. Для достоверности кадра разместили автомобили периода 1980-х годов.

30% съемок прошли в Украине. Снимали в Припяти, Киеве и на Киевском море.

В Киеве, к примеру, сняли большие сцены с участием массовки на улицах Крещатик, Терещенковской и Хмельницкого, а также в корпусах КГГА, КНУ, КПИ и НАУ. Сцены в больнице в первых эпизодах, в свою очередь, снимали в Институте гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда на Оболони.













Не Москва, а Киев: в сериале Чернобыль нашли неточность / 3 фотографии

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Ликвидаторы говорят, что сценаристы прописали много точных деталей, но все же для художественного жанра добавили героям тот характер, который не был им присущ.

Определенные преувеличения в поведении ликвидаторов таки есть, но в целом фильм оставляет хорошее впечатление, что авторы сохранили истинную основу взрыва на ЧАЭС.

Ранее зрители заметили памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС, который установили к 25-й годовщине катастрофы, который находится в Киеве, неподалеку от библиотеки имени Вернадского.