Концертное видео песни Fat Bottomed Girls, которую исполняет Фредди Меркьюри, группа Queen опубликовала в YouTube.
Концертное видео Queen, во время которого Фредди Меркьюри исполняет песню Fat Bottomed Girls, опубликовано на YouTube-канале группы.
Исторические кадры были сняты во время концерта Live at the Bowl, который музыканты провели в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года в поддержку альбома Hot Space.
Данное выступление признано одним из лучших в истории Queen.
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Как отметили в группе, видео обнародовано в знак благодарности подписчикам видеохостинга, которых уже насчитывается более 10 млн.
Напомним, члены группы Queen оказались богаче королевы Великобритании Елизаветы II.
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