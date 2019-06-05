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Queen показала видео Fat Bottomed Girls с Меркьюри

Концертное видео песни Fat Bottomed Girls, которую исполняет Фредди Меркьюри, группа Queen опубликовала в YouTube.

Queen показала видео Fat Bottomed Girls с Меркьюри

Концертное видео Queen, во время которого Фредди Меркьюри исполняет песню  Fat Bottomed Girls, опубликовано на YouTube-канале группы.

Исторические кадры были сняты во время концерта Live at the Bowl, который музыканты провели в Милтон-Кинс 5 июня 1982 года в поддержку альбома Hot Space.

Данное выступление признано одним из лучших в истории Queen.

Читайте: Умер первый бас-гитарист Queen Майк Гроуз

Как отметили в группе, видео обнародовано в знак благодарности подписчикам видеохостинга, которых уже насчитывается более 10 млн.

Напомним, члены группы Queen оказались богаче королевы Великобритании Елизаветы II.

Фото: Dreamstime

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