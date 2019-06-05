Львовский муниципальный мужской хор Гомін исполнил саундтрек к мини-сериалу Чернобыль.

Композицию Вечная память к пятому эпизоду сериала Чернобыль исполнил львовский муниципальный мужской хор Гомін.

Художественный руководитель хора Руслан Ляшенко рассказал, что это было очень неожиданное предложение и у хора был лишь один час для записи саундтрека.

– Около двух месяцев назад к нам обратился художественный руководитель ансамбля Львовской филармонии Андрей Яськов, с которым связались американские коллеги. Сериал уже был на этапе производства и продюсерам был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию Вечная память, – рассказал он.

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Художественный руководитель Академического инструментального ансамбля Высокий Замок Львовской национальной филармонии Андрей Яськов рассказал, что авторы сериала искали украинский мужской хор, который бы смог записать аутентичное исполнение саудтрека.

Хор Гомін был основан в 1988 году как мужской любительский хор при отделении музыкально-хорового общества Украины во Львове. Он был отмечен наградами как лучший любительский хор и активно гастролировал по стране и за границей.

Напомним, сериал Чернобыль занял первую строчку в рейтинге лучших сериалов.