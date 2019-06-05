Что думают о сериале Чернобыль непосредственные участники событий и насколько правдивую историю нам показывают – читайте в материале Фактов ICTV.

Сериал Чернобыль от HBO занял первое место в рейтинге 250 лучших сериалов по версии крупнейшего кинопортала IMDb, опередив даже Игру престолов.

Недавно на экраны вышел последний, пятый эпизод сериала Чернобыль под названием Вечная память.

Обратная реакция не заставила себя долго ждать: зрители называюсь сериал лучшим продуктом от HBO.

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А вот что думают о сериале сами ликвидаторы и операторы четвертого энергоблока?

Мы пообщались с непосредственными участниками событий и выяснили, что является удачным домыслом, а что вызывает негативную реакцию.

– Трудно оценивать художественный фильм, сделанный как документальный, – комментирует секретарь партийного комитета ЧАЭС Сергей Парашин.

Сергей Парашин работал в бункере и хорошо знаком с коллективом, который изображен в сериале.

– Не совпадают типы личностей – и это проблема, ведь изображенные люди еще живы. Их фамилии обязывают кинематографистов говорить о них точно. Дятлов вышел другим. Он жесткий, но не трус. А вот точно удался главный инженер.

Бывший секретарь парткома отмечает, что складывается впечатление, будто самое страшное событие из этого периода – это сам взрыв реактора, и он уже позади. На самом деле все еще было впереди.

– Руководство прибегало к действиям, которых можно было избежать. Например, ситуация с шахтерами. Но это стало известно гораздо позже, и Советский Союз пытался делать хоть что-то, чтобы удержать контроль над ситуацией, – говорит Парашин.

Также он рассказал, что неправильно изображена сцена с совещанием Горбачева.

Сериал: Горбачев отдает приказ, и все начинают готовиться к эвакуации.

История: План эвакуации уже был готов, автобусы уже стояли у Припяти и ждали только окончательного приказа.

Именно поэтому эвакуация прошла достаточно быстро, что способствовало огромному количеству спасенных людей.

– Никто не бежал, а делал то, что должен. В этом и есть наш скромный героизм, – резюмирует Сергей Парашин.

Помните фрагмент из второй серии, где выбирают добровольцев, чтобы спустить воду из-под реактора?

Позвольте нам убить трех человек. Они умрут через неделю.

Это одна из самых драматичных сцен в сериале. При том, что дальше не показано, что же в конце концов произошло с тремя добровольцами.

Поскольку о них не упоминают в сериале, то создается впечатление, будто они погибли.

И такое мнение, кстати, разделяют и относительно реальных людей.

На самом деле Алексей Ананенко и Валерий Беспалов еще живы, а Борис Баранов умер в 2005 году.

И вот именно у Алексея к этой сцене больше всего замечаний.

Сериал: Руководство выбирает трех добровольцев среди работников, поощряя их высокими премиальными.

История: Они не были добровольцами. Операция припала на их смену, и они выполняли свою прямую обязанность.

– Для спуска воды нужно было три человека – двое, кто будет открывать задвижки, и один смотритель, который бы при необходимости пришел на помощь.

Алексей Ананенко

Операция прошла быстро и без осложнений. Мы были там несколько часов – два или три, – рассказывает Алексей Ананенко.

Следующий момент – специальная защита, которая была на ликвидаторах.

Сериал: Мужчины одеты в жесткие специальные гидрокостюмы, на голове плотная маска с окошком для глаз.

История: Тонкие гидрокостюмы и обычный респиратор.

Однако, как говорят сами свидетели этих событий, история их подвига немного преувеличена.

– В мае 1986 года опасность парового взрыва была настолько реальной, а последствия очень катастрофическими, что любая операция по предотвращению этой опасности сразу же приобретала колоссальное значение, – говорит Ананенко.

Позже оказалось, что на тот момент раскаленная лава уже была в бассейне-барбателе.

Председатель Ассоциации чернобыльского туризма, офицер радиационной разведки Сергей Мирный отмечает, что основной минус сериала – изображение событий через призму СССР.

– Фильм страдает отсталой стилистикой изображения СССР. Это снижает художественную ценность продукта, – комментирует Сергей Мирный.

Еще одна сцена, которая вызвала противоречие – это полет вертолета над реактором.

Сериал: Вертолет пролетает над активной частью реактора через густой черный дым. За несколько минут радиация разрушает винты, и он падает.

История: В период, изображенный в сериале, дыма почти не было. В этом то и основная проблема – излучения радиации не было видно.

– Вызов для кинематографистов – невидимая опасность. Они сделали иначе – густой черный дым. Хотя, как по мне, страшнее, когда ты ничего не видишь, – отмечает Сергей Мирный.

Тем не менее кинематографисты не смогут так четко и правдиво снять художественный фильм о реальных событиях. Как бы команда не старалась, они – не физики и не специалисты в ядерной промышленности.

В общем, ликвидаторы отмечают, что это художественная картина и у нее есть полное право на домыслы.

– Атмосфера фильма действительно захватывает и берет за душу. Да, есть отклонения от истории, но нужно понимать, что американцы видят ее по-своему, – заключают ликвидаторы.

Безусловно, сериал получился одним из самых масштабных повествований на тему Чернобыля. Ему удалось передать детали: телефоны, папки, книги – все это выдержано в стиле Советского Союза.

Сериал Чернобыль оставит после себя длинный и весомый социальный след.

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Даже сейчас, как отмечают туроператоры, спрос на экскурсии в Чернобыль изрядно вырос.

В связи с тем, что интересоваться местностью начало еще большее количество иностранцев, сейчас разрабатываются новые туристические маршруты по мотивам сериала.

Все, что необходимо знать о премьере Чернобыля – читайте в материале Фактов ICTV.

Анастасия Дячкина

Фото: HBO