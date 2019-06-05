Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала Чернобыль может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом.

Поток туристов в Чернобыльскую зону может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом – до 150 тыс. человек, считает директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

– В этом году мы рассчитывали выйти на 100-110 тыс. туристов из-за обычного роста спроса на чернобыльский туризм, тогда как в прошлом году было 70 тыс. туристов. Но учитывая выход сериала, можем выйти на 150 тыс. человек, – сказал Емельяненко.

90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле.

– На сегодня выросло количество заявок на 30%. Но нужно понимать, что бум ожидается чуть позже. Только вчера вышла последняя серия, многие еще не посмотрели сериал и потенциальные желающие ждут удачного момента для посещения Украины, изучают возможности, – сообщила народный депутат Анна Романова.

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Сейчас работает примерно пять качественных туроператоров, их количество может увеличиваться, но главное не терять качество. Гид должен знать несколько языков, быть подкованным в физике, радиологии и истории СССР.

– Экскурсия продолжается 12:00, туристы приезжают со всего мира, часто это ученые или студенты всемирно известных университетов, которые ставят конкретные профильные вопросы. Поэтому очень важно качественно работать с туристами, нужен безопасный транспорт, дозиметры, рации, аудио-видео-полиграфия и многое другое, – рассказывает Романова.

С увеличением потока туристов возникает проблема с доступом, так как количество контрольных пропускных пунктов ограничено.

–Планируется открытие новых контрольно-пропускных пунктов для обеспечения въезда большего количества туристов. Мы также строим новые маршруты, в том числе водный, на каяках, и в другие части чернобыльской зоны, которые сейчас закрыты, – отметил Емельяненко.

Он также добавил, что совместно с управлением туризма Киевской горгосадминистрации идет работа над созданием комплексных туров, включающих экскурсию по Киеву, по местам съемок сериала.

Напомним, в 5 эпизоде сериала Чернобыль нашли киноляп. Киевскую улицу на Театральной подписали как локацию Москва.