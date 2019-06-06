Российский продюсер Бари Алибасов составил завещание, находясь в реанимации НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии с ожогом желудка.

Представитель продюсера Вадим Горожанкин сообщил, что Алибасов составил завещание в НИИ им. Склифосовского.

Отмечается, что он завещал квартиру площадью 220 квадратных метров на Мерзляковском переулке в Москве своему сыну.

Также ему останутся еще две квартиры.

Правообладателями На-На станут участники группы Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.

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Супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной он завещал земельный участок в Подмосковье и ценные бумаги на сумму около $2 млн.

Канадский сфинкс останется помощнику Алибасову.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что продюсер составил завещание семь лет назад, но сейчас переписал его.

Напомним, 5 июня СМИ сообщили, что Алибасов впал в кому после отравления.

Источник: Известия

Фото: alibasov_nana