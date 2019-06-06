График выхода всех серий трехсерийного сериала Черное зеркало от Netflix – в материале Фактов ICTV.

На Netflix 5 июня состоялась премьера трехсерийного 5 сезона сериала Черного зеркала.

График выхода серий Черного зеркала от Netflix:

1 эпизод – 5 июня;

2 эпизод – 5 июня;

3 эпизод – 5 июня.

Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатрах и сервисах на украинском film-ua, ua-tv.net.

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Первый эпизод нового сезона называется Впечатляющие гадюки (Striking Vipers). Сюжет разворачивается вокруг двух друзей из колледжа Дэнни (Энтони Маки) и Карла (Яхья Абдул-Матеен II), которые решают сыграть в игру с виртуальной реальностью. Но на этот раз что-то идет не по плану, ведь сознание мужчин переносится в их аватары.

Вторая серия сезона получила название Обломки (Smithereens) и рассказывает о другой тип страсти к технологиям. Главным героем становится один из водителей компании, напоминает Uber.

В третьей серии Рейчел (Rachel), Джек и еще Эшли Майли Сайрус играет звезду, которая рекламирует нового робота-игрушку для детей. Такого получает одинокая девочка Рейчел, у которой более чем достаточно проблем в жизни. Поэтому игрушка должна была как-то отвлечь ее.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Netflix позволит зрителям влиять на сюжет сериалов.