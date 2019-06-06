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Черное зеркало 5: трейлер второго эпизода Smithereens

Появился трейлер эпизода Smithereens, который входит в пятый сезон сериала Черное зеркало.

Чорне Дзеркало

Стриминговий сервис Netflix 5 июня выпустил пятый сезон сериала Черное зеркало, вместе с которым появился трейлер серии Smithereens.

Вторая серия сериала Черное зеркало рассказывает о водителе такси, который берет в заложники сотрудника компании, которая разработала глобальную соцсеть.

Человек ненавидит соцсети и людей, которые не могут оторваться от своих смартфонов и потому пошел на это преступление.

Но может ли все быть так просто в Черном зеркале?

Читайте: Черное зеркало 5 сезон: даты выхода и где смотреть

Посмотреть все эпизода сериала Черное зеркало можно в стриминговом сервисе Netflix.

К слову, Netflix также выпустил трейлер к эпизоду Черного зеркала под названием Striking Vipers.

Видео: Netflix

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