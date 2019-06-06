Появился трейлер эпизода Smithereens, который входит в пятый сезон сериала Черное зеркало.
Стриминговий сервис Netflix 5 июня выпустил пятый сезон сериала Черное зеркало, вместе с которым появился трейлер серии Smithereens.
Вторая серия сериала Черное зеркало рассказывает о водителе такси, который берет в заложники сотрудника компании, которая разработала глобальную соцсеть.
Человек ненавидит соцсети и людей, которые не могут оторваться от своих смартфонов и потому пошел на это преступление.
Но может ли все быть так просто в Черном зеркале?
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Посмотреть все эпизода сериала Черное зеркало можно в стриминговом сервисе Netflix.
К слову, Netflix также выпустил трейлер к эпизоду Черного зеркала под названием Striking Vipers.
Видео: Netflix