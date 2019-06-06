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Черное зеркало 5: трейлер эпизода Rachel, Jack and Ashley Too

Опубликовали трейлер третьего эпизода сериала Черное зеркало под названием Rachel, Jack and Ashley Too.

Чорне дзеркало

Стриминговий сервис Netflix выпустил пятый сезон сериала Черное зеркало 5 июня. Вместе с ним появился трейлер серии Rachel, Jack and Ashley Too.

История рассказывает о певице, которая выпускает для своих фанатов работа под названием Ashley Too.

Одним из тех, кто приобрел его, становится одинокая девушка, которая уже давно восхищается певицей.

В трейлере можно увидеть, что ее радость длится недолго, ведь именно в то время люди узнают о жизни настоящей Эшли.

Читайте: Черное зеркало 5 сезон: даты выхода и где смотреть

Посмотреть все три серии Черного зеркала можно в стриминговом сервисе Netflix.

К слову, также появился и трейлер второй серии пятого сезона Черного зеркала – Smithereens.

Видео: Netflix

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