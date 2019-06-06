Опубликовали трейлер третьего эпизода сериала Черное зеркало под названием Rachel, Jack and Ashley Too.

Стриминговий сервис Netflix выпустил пятый сезон сериала Черное зеркало 5 июня. Вместе с ним появился трейлер серии Rachel, Jack and Ashley Too.

История рассказывает о певице, которая выпускает для своих фанатов работа под названием Ashley Too.

Одним из тех, кто приобрел его, становится одинокая девушка, которая уже давно восхищается певицей.

В трейлере можно увидеть, что ее радость длится недолго, ведь именно в то время люди узнают о жизни настоящей Эшли.

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Посмотреть все три серии Черного зеркала можно в стриминговом сервисе Netflix.

К слову, также появился и трейлер второй серии пятого сезона Черного зеркала – Smithereens.

Видео: Netflix