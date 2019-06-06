PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Черное зеркало 5: трейлер эпизода Striking Vipers

Netflix выпустил трейлер к выходу эпизода Striking Vipers, который является частью пятого сезона сериала Черное зеркало.

Чорне дзеркало

5 июня в стриминговом сервисе Netflix вышел пятый сезон сериала Черное зеркало. Компания выпустила трейлеры ко всем сериям, среди которых и Striking Vipers.

Трейлер рассказывает о семье, в которой уже давно существуют проблемы и муж что-то скрывает от жены.

На последнем кадре можно увидеть, как он погружается в мир иной с помощью прибора виртуальной реальности.

Читайте: Черное зеркало 5 сезон: даты выхода и где смотреть

Все три серии пятого сезона Черного зеркала доступны для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

К слову, сериал Ведьмак от Netflix планируют выпустить в четвертом квартале 2019 года.

Видео: Netflix

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка