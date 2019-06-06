Netflix выпустил трейлер к выходу эпизода Striking Vipers, который является частью пятого сезона сериала Черное зеркало.
5 июня в стриминговом сервисе Netflix вышел пятый сезон сериала Черное зеркало. Компания выпустила трейлеры ко всем сериям, среди которых и Striking Vipers.
Трейлер рассказывает о семье, в которой уже давно существуют проблемы и муж что-то скрывает от жены.
На последнем кадре можно увидеть, как он погружается в мир иной с помощью прибора виртуальной реальности.
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Все три серии пятого сезона Черного зеркала доступны для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.
К слову, сериал Ведьмак от Netflix планируют выпустить в четвертом квартале 2019 года.
Видео: Netflix
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