Netflix выпустил трейлер к выходу эпизода Striking Vipers, который является частью пятого сезона сериала Черное зеркало.

5 июня в стриминговом сервисе Netflix вышел пятый сезон сериала Черное зеркало. Компания выпустила трейлеры ко всем сериям, среди которых и Striking Vipers.

Трейлер рассказывает о семье, в которой уже давно существуют проблемы и муж что-то скрывает от жены.

На последнем кадре можно увидеть, как он погружается в мир иной с помощью прибора виртуальной реальности.

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Все три серии пятого сезона Черного зеркала доступны для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

К слову, сериал Ведьмак от Netflix планируют выпустить в четвертом квартале 2019 года.

Видео: Netflix