Премьеры фильмов летом 2019 в Украине имеют что-то интересное для каждого. Факты ICTV собрали самые ожидаемые новинки июня в одном материале.
Мы стараемся не пропускать новинки в мире кино.
И дело даже не в том, что нужно следить за трендами.
Хочется получать эстетическое удовольствие, проживать чужие истории или просто расслабиться у экрана в конце сложной недели.
Уверены, вы тоже любите фильмы, потому собрали для вас лучшие премьеры июня 2019.
Так, с 6 июня украинцы уже могут идти в кинотеатры на долгожданный фильм Люди Икс: Темный феникс с невероятной Софи Тернер.
Здесь Санса Старк с Игры престолов нашла себя в главной роли супергероини.
А также уже идет фэнтезийный байопик о сэре Элтоне Джоне – Рокетмен.Читайте: Рецензия на фильм Рокетмен: бенефис одиночества Рецензия на фильм Люди Икс: Темный Феникс - выпускной супергероев Рецензия на фильм Аладдин: цыганский мюзикл Гая Ричи
Премьеры лето 2019 – июнь
Люди в черном: Интернешнл
Дата: 13 июня
Жанр: боевик, комедия, фантастика
Режиссер: Ф. Гэри Грей
Актеры: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон
Вселенная расширяется. Слышали?
У сверхсекретного агентства, что следит за пришельцами-нелегалами на нашей планете, снова немало работы.
И на этот раз они будут путешествовать по всему миру.
Домино
Дата: 13 июня
Жанр: криминал, триллер
Режиссер: Брайан Де Пальма
Актеры: Кэрис Ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс
Лучшее оружие против врага – это другой враг.
Это история о мести.
Интересно, что в фильме играют два известных актера с Игры престолов – Николай Костер-Вальдау, который выполнял роль Джейме Ланнистера, а также Кэрис Ван Хаутен – Мелисандра.
История игрушек 4
Дата: 20 июня
Жанр: комедия, мультфильм, приключения, семейный, фэнтези
Режиссер: Джош Кули
Актеры: Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Том Хэнкс
История любимого ковбоя Вуди и космического рейнджера Базза перевернулась с ног на голову.
Интересно, сколько в зале кинотеатра будет людей 30+.
Вы же знали, что первая часть Истории игрушек вышла в 1995 году?
Дитя робота
Дата: 20 июня
Жанр: триллер, фантастика
Режиссер: Грант Спьютор
Актеры: Роуз Бирн, Хилари Суонк
Робот, который спрятался в бункере, воспитывает в безопасности человеческого ребенка.
Все вокруг уничтожила эпидемия.
Что же из этого получилось?
Ма
Дата: 20 июня
Жанр: ужасы, триллер
Режиссер: Тейт Тейлор
Актеры: Октавия Спенсер, Джульетт Льюис, Люк Эванс
Лента об одинокой женщине, которая казалась всем добродушной, но имеет неприятные тайны.
Ее дружба с подростками вылилась в настоящий кошмар для них.
Анабель 3
Дата: 27 июня
Жанр: детектив, ужасы, триллер
Режиссер: Гари Доберман
Актеры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, МакКенна Грейс
Всем известная история об одержимой кукле набрала новые обороты.
Удержат ли Анабель от новых убийств?
Еще та парочка
Дата: 27 июня
Жанр: комедия, мелодрама
Режиссер: Джонатан Ливайн
Актеры: Сет Роген, Шарлиз Терон, О’Ши Джексон мл.
Невозможно возможно – такой слоган этой романтической комедии.
В кино вспыхивает искра между простым парнем и одной из самых влиятельных женщин в мире.
Клуб анонимных киллеров
Дата: 27 июня
Жанр: боевик, детектив, криминал, триллер
Режиссер: Мартин Овен
Актеры: Гэри Олдман, Джессика Альба, Сьюки Вотергаус
А вы знали, что бывают встречи анонимных киллеров?
Надеемся, такие есть только в этом боевике.
Для чего же этот клуб и кто туда попадет?
Как видите, в этом месяце хватает интересных фильмов, на которые можно пойти в кинотеатр.
Позвольте себе отдохнуть от обыденности и окунуться в мир кинематографа.
А Факты ICTV будут заранее выдавать вам рецензии на фильмы. Следите!
Валерия Малицкая
Фото: IMDb