Премьеры фильмов летом 2019 в Украине имеют что-то интересное для каждого. Факты ICTV собрали самые ожидаемые новинки июня в одном материале.

Мы стараемся не пропускать новинки в мире кино.

И дело даже не в том, что нужно следить за трендами.

Хочется получать эстетическое удовольствие, проживать чужие истории или просто расслабиться у экрана в конце сложной недели.

Уверены, вы тоже любите фильмы, потому собрали для вас лучшие премьеры июня 2019.

Так, с 6 июня украинцы уже могут идти в кинотеатры на долгожданный фильм Люди Икс: Темный феникс с невероятной Софи Тернер.

Здесь Санса Старк с Игры престолов нашла себя в главной роли супергероини.

А также уже идет фэнтезийный байопик о сэре Элтоне Джоне – Рокетмен.

Премьеры лето 2019 – июнь

Люди в черном: Интернешнл

Дата: 13 июня

Жанр: боевик, комедия, фантастика

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Актеры: Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Ребекка Фергюсон

Вселенная расширяется. Слышали?

У сверхсекретного агентства, что следит за пришельцами-нелегалами на нашей планете, снова немало работы.

И на этот раз они будут путешествовать по всему миру.

Домино

Дата: 13 июня

Жанр: криминал, триллер

Режиссер: Брайан Де Пальма

Актеры: Кэрис Ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс

Лучшее оружие против врага – это другой враг.

Это история о мести.

Интересно, что в фильме играют два известных актера с Игры престолов – Николай Костер-Вальдау, который выполнял роль Джейме Ланнистера, а также Кэрис Ван Хаутен – Мелисандра.

История игрушек 4

Дата: 20 июня

Жанр: комедия, мультфильм, приключения, семейный, фэнтези

Режиссер: Джош Кули

Актеры: Киану Ривз, Кристина Хендрикс, Том Хэнкс

История любимого ковбоя Вуди и космического рейнджера Базза перевернулась с ног на голову.

Интересно, сколько в зале кинотеатра будет людей 30+.

Вы же знали, что первая часть Истории игрушек вышла в 1995 году?

Дитя робота

Дата: 20 июня

Жанр: триллер, фантастика

Режиссер: Грант Спьютор

Актеры: Роуз Бирн, Хилари Суонк

Робот, который спрятался в бункере, воспитывает в безопасности человеческого ребенка.

Все вокруг уничтожила эпидемия.

Что же из этого получилось?

Ма

Дата: 20 июня

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Тейт Тейлор

Актеры: Октавия Спенсер, Джульетт Льюис, Люк Эванс

Лента об одинокой женщине, которая казалась всем добродушной, но имеет неприятные тайны.

Ее дружба с подростками вылилась в настоящий кошмар для них.

Анабель 3

Дата: 27 июня

Жанр: детектив, ужасы, триллер

Режиссер: Гари Доберман

Актеры: Вера Фармига, Патрик Уилсон, МакКенна Грейс

Всем известная история об одержимой кукле набрала новые обороты.

Удержат ли Анабель от новых убийств?

Еще та парочка

Дата: 27 июня

Жанр: комедия, мелодрама

Режиссер: Джонатан Ливайн

Актеры: Сет Роген, Шарлиз Терон, О’Ши Джексон мл.

Невозможно возможно – такой слоган этой романтической комедии.

В кино вспыхивает искра между простым парнем и одной из самых влиятельных женщин в мире.

Клуб анонимных киллеров

Дата: 27 июня

Жанр: боевик, детектив, криминал, триллер

Режиссер: Мартин Овен

Актеры: Гэри Олдман, Джессика Альба, Сьюки Вотергаус

А вы знали, что бывают встречи анонимных киллеров?

Надеемся, такие есть только в этом боевике.

Для чего же этот клуб и кто туда попадет?

Как видите, в этом месяце хватает интересных фильмов, на которые можно пойти в кинотеатр.

Позвольте себе отдохнуть от обыденности и окунуться в мир кинематографа.

А Факты ICTV будут заранее выдавать вам рецензии на фильмы. Следите!

Валерия Малицкая

Фото: IMDb