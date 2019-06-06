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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Панкратову-Черному стало плохо на съемках – актер в реанимации

Российского актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Олександр Панкратов-Чорний

Александр Панкратов-Черный утром потерял сознание во время съемок сериала с его участием.

Со съемочной площадки 69-летнего актера скорая увезла в одну из клиник Москвы.

Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

У известного актера резко упало давление – до критического минимума.

Читайте: Умер украинский актер Петр Бенюк

Напомним, на днях российский продюсер Бари Алибасов впал в кому после отравления средством для прочистки труб.

Источник: Mash

Фото: Mash

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