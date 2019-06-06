Российского актера Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Александр Панкратов-Черный утром потерял сознание во время съемок сериала с его участием.
Со съемочной площадки 69-летнего актера скорая увезла в одну из клиник Москвы.
Сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
У известного актера резко упало давление – до критического минимума.
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Напомним, на днях российский продюсер Бари Алибасов впал в кому после отравления средством для прочистки труб.
Источник: Mash
Фото: Mash
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