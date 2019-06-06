6 июня в прокат вышла заключительная часть приключений Людей Икс. Факты ICTV уже посмотрели финал и делятся впечатлениями.

Иногда нам хочется считать, что люди не такие, как есть. А когда поймешь, какие они, становится поздно.

Сюжет

Фильм Люди Икс: Темный Феникс – это заключительная серия франшизы о мутантах в нынешнем формате. За последние годы серия пережила омоложение героев, потеряла половину актерского состава, а оставшиеся исполнители тоже собрались на выход.

Студия 20th Century Fox и ее новый владелец – Disney – задумали перезапуск Людей Икс еще и потому, что рейтинг последних картин, за которые отвечали Брайан Сингер и Майкл Догерти, падал с каждым новым фильмом.

Сюжет ленты Люди Икс: Темный Феникс переносит нас назад в 1992 год. Команде мутантов под руководством профессора Чарльза Ксавье удалось помириться с правительством и утвердиться в роли спасителей. Теперь отряд суперлюдей привлекают к самым опасным миссиям.

Именно во время одной из таких – спасения астронавтов – они сталкиваются с мощной космической энергией. И надо же такому было случиться, что под удар этой неизвестной силы попала Чудо-Девушка Джина Грей.

Инцидент не убил героиню, а наоборот, стократ увеличил ее телепатические и телекинетические способности. Джина и до этого не слишком умела контролировать силу из-за собственной психологической неустойчивости, а теперь вообще рискует превратиться в ходячую катастрофу. Предотвратить это постарается профессор Ксавье и остальные его ученики.

В то же время в поисках космической энергии на Землю прибывают зловещие пришельцы, поэтому заварушка намечается серьезная.

Режиссерская работа

Поскольку Майкл Догерти пошел добивать франшизу о Годзилле, Темного Феникса доверили снимать другому члену команды сценаристов – Саймону Кинбергу.

Для него это был режиссерский дебют, и с самого начала работа над картиной пошла наперекосяк. Ленту, которая должна была выйти в 2018 году, дважды откладывали, студия настаивала на постоянных пересъемках, что утомляло как актеров, так и фанатов. Но даже дополнительное время не помогло Кинбергу сделать кино с интересным сюжетом и диалогами.

Это не первый и не последний продукт о сверхлюдях, в котором кто-то из них переходит на темную сторону. Из недавних примеров можно привести сериал Академия Амбрелла от Netflix. В нем героиня страдает от невозможности контролировать свои силы на фоне тяжелого детства и чувства одиночества.

Джина Грей, которая превращается в могучего Темного Феникса, тоже имеет детскую травму, ведь на ее глазах погибла мать. С тех пор героиня чувствует себя как ребенок, которого все бросают.

Она не безнадежная, пока кто-то верит в нее, заботится и будет рядом.

В придачу оказывается, что профессор Ксавье рассказал далеко не все о ее прошлом, и комплексы и обиды, подавляемые годами, вырываются наружу.

Отчаяние, новые силы и страх потерять контроль над собой превращают одну из Людей Икс в настоящую инфантильную истеричку. Наблюдать за этим совсем невесело, наоборот, все время ловишь себя на мысли, что хочется дать пощечину героине, чтобы она опомнилась и вела себя, как взрослая.

Решение Кинберга сделать душевные муки Грей основой сюжета – главная его ошибка. Причем альтернативы были, например, интересный ход с изменением взгляда на профессора Ксавье. В какой-то момент в глазах своих учеников он предстает не мудрым наставником, а тираническим начальником с раздутым чувством собственного величия.

И действительно, для чего еще ему было вставлять букву Икс в название отряда, как не для удовлетворения своего эго?

Можно было выкрутить историю в сторону неприятия чужаков. Как люди боятся мутантов из-за сверхъестественных способностей и хотят их контролировать, так и мутанты наступают на те же грабли с превосходящей их Джиной. Но все эти идеи так и остались незавершенными сюжетными ветками.

Актеры

Актерский состав последнего фильма о Людях Икс потерял одного из ключевых персонажей. Хью Джекман, он же Росомаха, отказался снова клеить бакенбарды и показывать когти.

За ним на выход собрались Майкл Фассбендер и Джеймс Макэвой. Возможно, это ваш последний шанс увидеть перепалки Магнето и Ксавье в их исполнении. И поверьте, оно того стоит, потому что актеры прекрасно понимают своих персонажей и на экране выглядят крайне убедительно как во время горячих споров, так и драк. А в этом фильме в драку полез даже сам Профессор Икс.

Больше не хочет играть Мистик и Дженнифер Лоуренс. Зато в каст вошла Джессика Честейн, исполнившая роль лидера пришельцев. А Темного Феникса сыграла любимица фанатов Игры Престолов Софи Тернер.

Впечатления

Фильм Люди Икс: Темный Феникс вышел вполне в духе предыдущих картин – дорогим и банальным. Имея $200 млн бюджета и мощное промо, он не способен ни показать ничего нового в плане истории и взаимоотношений персонажей, ни заинтересовать сюжетом.

Это топтание на месте и неоправданный расчет на эмоциональность истории. Кинберг, похоже, забыл, что зрителей не удивить распрями между героями и смертями ключевых персонажей. Мы все видели Мстителей и Игру престолов.

При этом фильм все еще может похвастаться крутым актерским составом и качественными спецэффектами. Экшн-сцены поставлены на высоком уровне, и за драками Людей Икс с пришельцами, другими мутантами и между собой действительно интересно наблюдать.

Не лишним будет упомянуть, что Кинбергу удалось уговорить поработать над саундтреком самого Ханса Циммера. После Бэтмена, Супермена, Чудо-женщины, Человека-паука немец не хотел больше писать музыку для супергеройского кино, но для Людей Икс согласился.

Благодаря актерам, экшну, качественному музыкальному сопровождению, визуальным эффектам и хорошей работе с камерой лента не теряет своего шарма для ценителей жанра. А довольно короткий для сегодняшнего дня хронометраж в один час пятьдесят минут позволяет просмотреть ее на одном дыхании.

Сюжет: 6/10

Режиссерская работа: 7/10

Актеры: 8/10

Впечатление: 7/10

Общая оценка: 7/10

Дмитрий Сидоренко

Фото: Ukrainian Film Distribution, IMDb

Видео: Ukrainian Film Distribution