Слава из группы НеАнгелы разводится с Эдгаром Каминским. Об истории любви пары, ссорах и разводе – в материале Фактов ICTV.

5 июня стало известно, что Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром. Об истории отношений, конфликтах и несостоявшимся разводе – далее в материале.

История любви

Слава познакомилась со своим будущим мужем накануне Нового года. Пластический хирург Эдгард не должен был ехать в тот день на работу, но по стечению обстоятельств это произошло. Именно в клинике он впервые встретил Славу, которая приехала туда за компанию с подругой.

Симпатичный мужчина сразу приглянулся певице, она достала его номер и написала ему СМС. Однако Эдгард не спешил отвечать ей взаимностью и держался в стороне, что заставило Славу даже усомнится в его сексуальной ориентации.

Однако опасения не подтвердились и пара наконец-то отправилась на свидание, а дальше все шло по накатанной. Спустя три месяца Эдгар Каминский сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Это произошло 8 марта 2014 года во время отдыха в Италии. 16 июля пара официально стала мужем и женой.

Слава подарила сына Леонарда и дочь Лауру.

Пара время от времени делится совместными фотографиями, где они выглядят очень счастливыми.





























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Конфликты

Также как и счастливые моменты, не скрывает пара и конфликты. Они часто выясняют отношения на публике, сама же артистка полагает, что ссоры – это ничто иное, как следствие того, что они выросли в разных семьях и подход к жизни и семьи у них отличается. В недавнем интервью Слава заявила, что посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье.

Последнее совместное фото было опубликовано в Instagram Эдгарда 28 апреля. Они вместе с детьми посетили церковь на Пасху.

Развод

Еще в 2017 году Слава заявляла, что ее брак находится под угрозой – пара входит “в зону турбулентности” и проверяет чувства на прочность. Тогда певица выпустила песню про расставание Хорошо.

А в 2018 году подала на развод, однако тогда им удалось сохранить брак. В реестре Подольского районного суда есть неудовлетворенный иск о разводе на полгода раньше – 3 декабря 2018 года.

5 июня стало известно, что пара вновь подала заявление на развод, инициатором бракоразводного процесса снова выступил Эдгард Каминский. Соответствующее заявление размещено на сайте Подольского районного суда Киева. Заседание назначено на 12 июня. Ни Слава, ни Эдгард никак это пока не комментируют.

К слову, 31 января 2019 года закончилась история любви украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, они развелись в киевском суде.

Фото: Edgar KAMINSKYI