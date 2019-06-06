PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Украинская анимация впервые попала в программу фестиваля во Франции

Фильм Любовь Никиты Лыскова представит Украину на Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси. Украинская кинолента впервые примет участие в конкурсной программе фестиваля.

Украинская анимация впервые попала в программу фестиваля во Франции

Украинский короткометражный анимационный фильм Любовь Никиты Лысково впервые попал в международный фестиваль анимационных фильмов.

Для представления фильма на фестивале Госкино выделило 500 тыс. грн.

– Украине нужно заявить о себе. Мы должны показать Европе, что у нас есть свои проекты и аниматоры.

Мы постепенно движемся к тому, чтобы быть заметными не только у себя в стране, но и за рубежом, – сказал первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов и звуков. Фильм снят без слов. Его создатели задались целью показать в остроумном стиле историю-размышление об отношениях между людьми.

В рамках Международного анимационного фестиваля будет работать кинорынок Mifa Market, на котором Украина будет представлена собственным стендом.

Читайте: Золотую пальмовую ветвь получил фильм Паразиты

На нем представят завершенные фильмы, а также проекты фильмов и сериалов, которые находятся на стадии разработки или производства.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси – один из самых известных и престижных анимационных форумов мира, основанный в 1960 году.

Напомним, Факты ICTV пишут рецензии на популярные кинопремьеры.

Источник: Укринформ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Человек паук и Король Лев: что посмотреть летом в кино
Рецензия на фильм Рокетмен: бенефис одиночества
На роль Бэтмена утвердили нового актера
Рецензия на фильм Годзилла II Король монстров: чернобыльский ящер
С Гринуэем и без российских фильмов. В Киеве стартует кинофестиваль Молодость
Рецензия на фильм Аладдин: цыганский мюзикл Гая Ричи
Фильм о Бриджит Джонс может получить продолжение
Каннский кинофестиваль 2019: вечеринки и первые награды
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка