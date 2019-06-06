Фильм Любовь Никиты Лыскова представит Украину на Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси. Украинская кинолента впервые примет участие в конкурсной программе фестиваля.

Украинский короткометражный анимационный фильм Любовь Никиты Лысково впервые попал в международный фестиваль анимационных фильмов.

Для представления фильма на фестивале Госкино выделило 500 тыс. грн.

– Украине нужно заявить о себе. Мы должны показать Европе, что у нас есть свои проекты и аниматоры. Мы постепенно движемся к тому, чтобы быть заметными не только у себя в стране, но и за рубежом, – сказал первый заместитель председателя Госкино Сергей Неретин.

Лента рассказывает историю любви с помощью символов и звуков. Фильм снят без слов. Его создатели задались целью показать в остроумном стиле историю-размышление об отношениях между людьми.

В рамках Международного анимационного фестиваля будет работать кинорынок Mifa Market, на котором Украина будет представлена собственным стендом.

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На нем представят завершенные фильмы, а также проекты фильмов и сериалов, которые находятся на стадии разработки или производства.

Международный фестиваль анимационных фильмов в Анси – один из самых известных и престижных анимационных форумов мира, основанный в 1960 году.

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