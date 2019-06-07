Одна из самых красивых пар Голливуда – Ирины Шейк и Брэдли Купера – распалась после четырех лет совместной жизни.

СМИ снова заговорили о расставании 33-летней российской супермодели Ирины Шейк и 44-летнего актера и режиссера Брэдли Купера.

По словам инсайдера, Шейк съехала с особняка в Лос-Анджелесе и забрала дочь Лею, которой уже исполнилось два года.

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Сейчас пара решает, как разделить опеку над ребенком.

Ранее Брэдли Куперу приписывали влюбленность в Леди Гагу, которая была его партнером по съемках в фильме Звезда родилась.

Еще в мае стало известно, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, но причина неизвестна.

По одной из версий – у них разные взгляды на семейную жизнь. Якобы Ирина Шейк любила выставлять отношения напоказ, а Брэдли Купер был против.

Источник: People