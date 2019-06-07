13-летняя дочь звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала принимать гормоны и готовится стать мальчиком.

Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которой исполнилось 13 лет, уже длительное время принимает гормоны для того, чтобы изменить пол.

По информации СМИ, она уже почти год принимает специальные гормоны.

Поскольку Джоли давно известна своими нестандартными методами воспитания, то звездные родители не пытались препятствовать желанию дочери.

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Еще в детстве Шайло носила одежду мальчиков и коротко стриглась.

– Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке своих родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта она начала принимать гормоны, чтобы изменить свою внешность в соответствии своей идентификации, – рассказал инсайдер.

К слову, актер Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в Игре престолов, начал лечиться от нервного истощения и стресса.

Источник: La Nacion