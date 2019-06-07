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Время и Стекло представили новую песню Vislovo

Группа Время и Стекло выпустила новую песню под названием Vislovo.

Время и Стекло представили новую песню Vislovo

Время и Стекло представили новый трек Vislovo.

Песня была опубликована на официальном аккаунте группы в You Tube.

Сейчас у песни почти 30 тысяч просмотров.

Известно, что композиция станет главной в будущем альбоме группы.

Читайте: Это большой эксперимент: Время и Стекло о новой песне на украинском

К слову, ранее Время и Стекло выпустила клип на зажигательный трек Песня про лицо.

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