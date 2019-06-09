9 июня голливудский актер, звезда фильма Пираты Карибского моря Джонни Депп празднует свой День рождения, ему исполняется 56 лет. Факты ICTV собрали его самые громкие романы, которые до сих пор интересуют общественность.

У Джонни Деппа было много романов, которые сменялись один за другим. Факты ICTV собрали самые громкие из них, в которых было все – любовь, страсть, скандалы и даже драки.

Вайнона Райдер

Когда Джонни Деппу было 26 лет от повстречал еще никому неизвестную начинающую 16-летнюю актрису Вайнону Райдер. Актер уже словил первую волну популярности. Вместе они снялись в фильме Тима Бертона Эдвард руки-ножницы. Это удвоило успех Джонни Деппа, а к Вайноне Райдер привлекло всеобщее внимание.

Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы.

Они были обручены, а в интервью заявляли, что нашли свою истинную любовь. Джонни вытатуировал на плече имя возлюбленной Winona Forever, что переводится как Вайнона навсегда. Но вскоре пара распалась и слово сменилось на “Wino Forever” (“вино навсегда”).

Кейт Мосс

Молодой актер и успешная сексуальная модель познакомились в 1994 году, рассталась самая яркая пара 90-х в 1998 году.

Это был, пожалуй, самый взрывной роман актера, который в СМИ прозвали кокаиновым. Знаменитая парочка прожигала вечера, пристрастившись к наркотикам, выпивке и пьяным вечеринкам. Их союз запомнился всем громкими скандалами, откровенными фотосессиями, пьяными драками и разгромленными номерами отелей. В общем, для Джони Деппа Кейт Мосс стала самой разрушительной женщиной в его жизни.

Ванесса Паради

Долгих 15 лет, двое прекрасных детей и семейный уют – все это подарила Джонни Деппу французская певица и актриса Ванесса Паради. Их отношения начались в 1998 году, новая возлюбленная после взрывной Мосс стала для звезды тихой гаванью, с которой можно вить семейное гнездышко. Они считались одной из самых образцовых и крепких голливудских пар, даже несмотря на то, что отношения знаменитостей не были оформлены официально.

Возможно, они бы прожили до самой старости вместе, однако желание оставаться секс-символом для уже стареющего актера стало главнее и он закрутил роман с Эмбер Херд.

Эмбер Херд

Пожалуй, это один из самых громких романов Джонни Деппа. Познакомился он с голливудской актрисой Эмбер Херд, которая на 22 года моложе его, в 2010 году. Произошло это на съемках фильма по роману Хантера Томпсона Ромовый дневник. Поженились они в феврале 2015 года.

Их называли самой красивой парой в Голливуде, однако счастье длилось недолго. После 15 месяцев брак распался. На развод подала молодая супруга, обвинив Джонни Деппа в избиении. В отместку он подал иск на $50 млн о клевете. В иске утверждается, что обвинения против Деппа были выдуманы с целью создать Херд позитивный имидж и помочь ее карьере.

– Утром я наливал себе водки и начинал писать, пока глаза мои не наполнялись слезами, и я не переставал видеть страницу. Я все время пытался понять, что я сделал, чтобы такое заслужить. Я пытался быть ко всем добрым, всем помогать, быть со всеми честен. Для меня честность – это самое важное. И все равно такое происходит, – так он описал тот период.

13 января 2017 год брак был официально расторжен судом Лос-Анджелеса. Депп заплатил Херд $7 млн, актриса также оставила себе двух собак, лошадь, а также Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года.

В общем, развод стал одним из самых громких среди звезд.

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Полина Глен

Недавно в СМИ появилась информация, что Джонни Депп снова женится. Новой избранницей стала танцовщица из России Полина Глен. Девушка танцует в эротическом стиле гоу-гоу.

Роман у них завязался в прошлом году. И Джонни Депп и Полина Глен пришли отдохнуть в один из клубов Лос-Анджелеса. Актер подошел к девушке познакомится, она не сразу узнала в нем звезду.

Сейчас их отношения активно развиваются и Полина Глен уже переехала к нему в особняк в Лос-Анджелесе, а вскоре Джони Депп собирается приехать в Москву, чтобы познакомится с родителями избранницы. Вскоре они хотят сыграть свадьбу, правда, пока с датой не определились.

Предлагаем вам выбрать самую горячую избранницу Джонни Деппа.

К слову, актриса Анджелина Джоли после развода избавилась от двойной фамилии с приставкой Питт.

Фото: polinaglen; Amber Heard