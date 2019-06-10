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Бари Алибасов не смог выйти из медикаментозного сна

Российский продюсер Бари Алибасов не вышел из медикаментозного сна в указанное врачами время.

алибасов

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что продюсер не вышел из медикаментозного сна.

– 10 июня Бари Алибасов, который находится в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна, – сказал он.

С чем связана задержка врачи не сообщают.

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По его словам, один из врачей рассказал, что если Алибасов выйдет из медикаментозного сна, то никогда не сможет глотать из-за тяжелого поражения пищевода.

Продюсера ввели в медикаментозный сон 6 июня, чтобы устранить боль и обездвижить его.

Напомним, 5 июня СМИ сообщили, что Алибасов впал в комупосле отравления.

Источник: ТАСС

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