Факты ICTV собрали самые ожидаемые премьеры сериалов, которые можно посмотреть уже этим летом.

Не успели киноманы отойти от последнего сезона Игры Престолов и Чернобыля, как студии уже вовсю анонсируют премьеры новых сериалов. Этим летом мир увидят различные картины: фэнтези, комедии, триллеры, драмы и детективы.

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Речь идет, как о сериалах, которые уже полюбились публике и представляют не первые сезоны, так и о свежих работах.

Очень странные дела

Сюжет третьего сезона будет крутиться вокруг торгового центра Starcourt Mall летом 1985 года. Однако подробностей создатели картины не раскрывают. К актерскому составу наряду с Милли Бобби Браун, Вайноной Райдер и Дэвидом Харбором присоединится Майя Турман-Хоук.

Дата выхода: 4 июля.

Жанр: детектив, драма, триллер, ужасы, фантастика.

Благие знамения

Мини-сериал это экранизация фантастического романа Терри Пратчетта и Нила Геймана. В нем рассказывается о событиях 2018 года, когда Демон Кроули и ангел Азирафелем стремятся предотвратить пришествие антихриста и заодно финальную битву между Раем и Адом.

В сериале сыграли Дэвид Теннант, Майкл Шин, Джек Уайтхолл, Анна Максвелл Мартин.

Дата выхода: 31 мая.

Жанр: комедия, фэнтези.

Когда они нас видят

В сериале рассказывается о реальном судебном деле над подростками, которых ложно обвиняли в изнасиловании женщины в Центральном парке в 1989 году.

Дата выхода: 31 мая.

Жанр: драма.

Большая маленькая ложь

Этим летом зрителей ждет продолжение нашумевшего сериала, который получил Золотой глобус. Монтерейской пятерке придется столкнуться с уже знакомыми проблемами. Кроме того, пришло время раскрыть тайны уже мертвых людей. Во втором сезоне сериала возвращаются Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лаура Дерн, Зои Кравиц и Шейлин Вудли. Также к ним присоеденятся Меррин Данги и Мэрил Стрип.

Дата выхода: 9 июня.

Жанр: драма.

Рассказ служанки

Сериал снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд. В третьем сезоне Джун, которую играет Элизабет Мосс, возвращается в Галаад, чтобы возглавить протестное движение.

Напомним, что сюжет сериала разворачивается в вымышленном тоталитарном обществе – Республике Галаад, которая фактически является псевдо-религиозной теократией.

В будущем только одна из ста женщин может родить здорового ребенка. Их собирают в специальные лагеря, чтобы они рожали детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

Дата выхода: 5 июня.

Жанр: драма, триллер, фантастика.

Ранее Факты ICTV писали, что появился трейлер эпизода Smithereens, который входит в пятый сезон сериала Черное зеркало.