Пластический хирург Эдгар Каминский рассказал, кто из украинских звезд пользовался услугами пластического хирурга, а кто нет.

Украинские знаменитости не афишируют свое посещение к пластическим хирургам, а вот телеведущий Слава Соломко убежден, что их тела и лица говорят сами за себя.

Пластический хирург Эдгар Каминский заверил, что у Даши Астафьевой грудь настоящая, а вот у солистки группы НеАнгелы Славы – нет.

Однако, Слава Каминская и сама не скрывает, что дважды делала пластику.

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Маша Ефросинина отметила, что не прибегала к хирургическому вмешательству ради красоты. Кроме того звезда с юмором реагирует на подобные обвинения.

Ольга Сумская также уверяет, что не обращалась к пластическим хирургам за помощью.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица Тина Кароль опубликовала откровенный снимок.