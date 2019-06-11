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Грим и танцы: Лобода показала процесс съемок клипа Пуля-дура

Украинская певица Светлана Лобода показала, как снимался клип Пуля-дура.

Грим и танцы: Лобода показала процесс съемок клипа Пуля-дура

Светлана Лобода показала процесс съемок своего нового клипа Пуля-дура, премьера которого состоялась  4 июня.

Ролик-backstage показывает зрителям, как артистке наносили грим скелета (образ, в котором Лобода предстала в клипе), как снимались танцевальные номера, а также как звезда отдыхает между съемками частей клипа.

Читайте: Время и Стекло представили новую песню Vislovo

К слову, в новой  видеоработе Пуля-дура Лобода примерила несколько образов: и роковой брюнетки, и привычной блондинки.

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