11 июня свой юбилей празднует британский актер Хью Лори. В честь этого Факты ICTV собрали его лучшие сериалы.

Британскому актеру, сценаристу и музыканту Хью Лори 11 июня 2019 года исполняется 60 лет.

Лори получил свою всемирную популярность благодаря роли эксцентричного врача в сериале Доктор Хаус.

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Однако в фильмографии актера есть еще много достойных работ. Факты ICTV собрали топ-5 лучших сериалов, в которых сыграл Хью Лори.

Черная Гадюка

Исторический комедийный сериал, сюжет которого строится на приключениях нескольких героев в различных исторических эпохах.

Например в серии Картофель рассказывается об эпохе великих географических открытий и намекается на то, что Австралию первым открыл Блэкэддер, а серия Колокольчики пародирует Двенадцатую ночь Шекспира.

Дживс и Вустер

Британский комедийный телесериал был снят по мотивам романов Пелама Вудхауса. В картине рассказывается о молодом английском аристократе Бертраме Вустере и его камердинере Реджинальде Дживсе. Действия в телесериале разворачиваются в Нью-Йорке в 1920-х годах. Берти и его друзья часто попадают во всякие забавные передряги, и только находчивый и эрудированный камердинер Дживс помогает им выпутаться.

Немного за 40

В сериале рассказывается о Поле Слиппери – довольно нервном враче, который более успешный на работе, чем у себя дома. Его супруга Эстель после многих лет домашнего хозяйства возвращается на работу. В центре этой семейной комедии — секс: у Пола его нет, он боится, что у его жены он есть, а уж у трех их сыновей его в достатке.

Доктор Хаус

Телесериал повествует о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе. Эта картина не требует детального представления. К слову, Доктор Хаус попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый просматриваемый сериал в мире.

Ночной администратор

Британо-американский сериал рассказывает о ночном администраторе отеля, которого завербовали агенты спецслужб для проникновения в международную сеть торговца оружием.

Ранее Факты ICTV собрали самые ожидаемые премьеры сериалов, которые можно посмотреть уже этим летом.