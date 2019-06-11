PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Не только Доктор Хаус. Топ-5 сериалов с Хью Лори

11 июня свой юбилей празднует британский актер Хью Лори. В честь этого Факты ICTV собрали его лучшие сериалы.

Не только Доктор Хаус. Топ-5 сериалов с Хью Лори

Британскому актеру, сценаристу и музыканту Хью Лори 11 июня 2019 года исполняется 60 лет.

Лори получил свою всемирную популярность благодаря роли эксцентричного врача в сериале Доктор Хаус.

Читайте: От Кейт Мосс до Эмбер Херд. 5 самых громких романов Джонни Деппа (ГОЛОСОВАНИЕ)

Однако в фильмографии актера есть еще много достойных работ. Факты ICTV собрали топ-5 лучших сериалов, в которых сыграл Хью Лори.

Черная Гадюка

Исторический комедийный сериал, сюжет которого строится на приключениях нескольких героев в различных исторических эпохах.

Например в серии Картофель рассказывается об эпохе великих географических открытий и намекается на то, что Австралию первым открыл Блэкэддер, а серия Колокольчики пародирует Двенадцатую ночь Шекспира.

Дживс и Вустер

Британский комедийный телесериал был снят по мотивам романов Пелама Вудхауса. В картине рассказывается о молодом английском аристократе Бертраме Вустере и его камердинере Реджинальде Дживсе. Действия в телесериале разворачиваются в Нью-Йорке в 1920-х годах. Берти и его друзья часто попадают во всякие забавные передряги, и только находчивый и эрудированный камердинер Дживс помогает им выпутаться.

Немного за 40

В сериале рассказывается о Поле Слиппери – довольно нервном враче, который более успешный на работе, чем у себя дома. Его супруга Эстель после многих лет домашнего хозяйства возвращается на работу. В центре этой семейной комедии — секс: у Пола его нет, он боится, что у его жены он есть, а уж у трех их сыновей его в достатке.

Доктор Хаус

Телесериал повествует о выдающемся враче-диагносте Грегори Хаусе. Эта картина не требует детального представления. К слову, Доктор Хаус попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый просматриваемый сериал в мире.

Ночной администратор

Британо-американский сериал рассказывает о ночном администраторе отеля, которого завербовали агенты спецслужб для проникновения в международную сеть торговца оружием.

Ранее Факты ICTV собрали самые ожидаемые премьеры сериалов, которые можно посмотреть уже этим летом.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка