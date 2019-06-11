Сериал Чернобыль от НВО собираются продлить еще на один эпизод.
Сериал Чернобыль хотят продлить еще на один – шестой эпизод.
В Управлении туризма и промоций КГГА сообщили, что снимать новую серию собираются в Украине. Создатели хотят снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона 33 года после катастрофы, также планируется взять интервью у свидетелей аварии на ЧАЭС.
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Сейчас создатели сериала Чернобыль обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону.
Напомним, что 4 июня НВО опубликовал 5 серию мини-сериала Чернобыль, которая должна была стать завершающей.
Источник: Управление туризма и промоций КГГА
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