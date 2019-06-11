PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

НВО собирается продлить сериал Чернобыль

Сериал Чернобыль от НВО собираются продлить еще на один эпизод.

НВО собирается продлить сериал Чернобыль

Сериал Чернобыль хотят продлить еще на один – шестой эпизод.

В Управлении туризма и промоций КГГА сообщили, что снимать новую серию собираются в Украине. Создатели хотят снять документальную серию о том, как выглядит Чернобыльская зона 33 года  после катастрофы, также планируется взять интервью у свидетелей аварии на ЧАЭС.

Читайте: Чернобыль: как кадры из сериала HBO выглядели в реальности

Сейчас создатели сериала Чернобыль обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону.

Напомним, что 4 июня НВО опубликовал 5 серию мини-сериала Чернобыль, которая должна была стать завершающей.

Источник: Управление туризма и промоций КГГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка