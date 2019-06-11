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Продолжения съемок Чернобыля не будет – продюсер сериала

Продюсер сериала Чернобыль Крэг Мейзин заявил, что команда сериала не готовится к съемкам еще одного эпизода.

Серіал Чорнобиль

Продюсер и сценарист сериала Чернобыль Крэг Мейзин заявил, что команда сериала не собирается снимать шестую серию.

На вопрос о том, рассматривает ли команда сериала Чернобыль возможность снимать еще одну серию Мейзин ответил “Это неправда”.

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По информации СМИ, шестая серия сериала должна была стать документальной и рассказать о Чернобыльской зоне через 30 лет.

Напомним, в Управлении туризма и промоций КГГА сообщили о том, что создатели сериала Чернобыль хотели бы снять еще одну серию, а потому обсуждают возможность вернуться в Киев и Чернобыльскую зону.

Также планировалось, что у свидетелей катастрофы возьмут интервью.

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