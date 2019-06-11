Как и где взять платье на выпускной в аренду, какая цена и что делать, если повредили наряд – далее в материале Фактов ICTV.

Не за горами выпускные вечера, и девушки уже бегают в поисках того идеального платья. Факты ICTV узнали, как сэкономить на выпускном платье с помощью аренды и какие здесь подводные камни.

Как работает

Необходимо оставить залог или оплатить полную стоимость аренды.

Вы выбираете в интернет-магазине или обычном салоне платьев до 10 понравившихся вариантов и записываетесь на примерку. После чего вы делаете выбор и забираете платье в день выпускного или за день до торжества. На следующий день после события возвращаете платье в удобное для вас время (этот момент обговаривается с менеджером).

Также от вас могут потребовать документ, удостоверяющий личность – паспорт или водительские права. Этот момент нужен для подписания договора аренды.

Плюсы и минусы

Главный плюс аренды выпускного платья – это экономия. Вам не нужно платить полную стоимость платья, которое вы, быть может, оденете лишь раз.

Среди очевидных минусов – платье ваше только на пару дней, далее его необходимо вернуть в магазин. Кроме того, есть риск серьезно повредить наряд. Тогда вам придется возмещать его полную стоимость.

Платье нельзя стирать, самостоятельно ремонтировать и подгонять под размер.

Но испачкав наряд, не спешите бить тревогу, ведь в стоимость аренды, как правило, включены расходы на мелкий ремонт и химчистку. При возврате платья его осматривают на наличие возможных повреждений.

Удовлетворительными повреждениями считаются:

небольшие загрязнения, следы от косметики;

разошедшийся шов;

оторвавшиеся элементы, например, пуговица или часть отделки, если они не утеряны.

Неудовлетворительными повреждениями считаются:

загрязнения, которые невозможно устранить химической чисткой;

прожиг платья или разрыв ткани;

потеря отделки, значительно влияющей на внешний вид платья;

иные факторы не позволяющие восстановить внешний вид платья.

В любом случае, если вы повредили платье, первым делом позвоните и сообщите о случившемся в магазин аренды. Вам подскажут дальнейшие шаги. Не пытайтесь вывести пятна или отремонтировать платье самостоятельно. Это может только навредить!

Где найти платье в аренду

Сейчас услуга аренды выпускных платьев очень популярна, стоит только вбить в поисковик “аренда платья в…(необходимый город)” и вы получите десятки вариантов. Как правило, услуги аренды предлагают салоны свадебных и вечерних платьев. Прогуливаясь по городу, можете зайти в парочку и выбрать себе наряд по душе и по кошельку.

Цены на прокат платьев

Аренда платья в среднем составляет 10-15% от стоимости наряда. Из просмотренных нами вариантов стало ясно, что прокат выпускного платья стартует от 1 тыс. гривен и может достигать 10 тыс. гривен и выше.

Факты ICTV собрали для вас лучшие варианты выпускных платьев.









































Платье на выпускной 2019: стоит ли брать наряд в аренду и какие риски / 10 фотографий

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К слову, Факты ICTV писали, как выбрать платье на выпускной 2019 и о модных веяниях.

Фото: Inessa; Dress Bar; Medelin; Dress for Day