Руслан Владыка госпитализировали 6 июня после нападения неизвестного мужчины. 12 июня гитарист группы Ляпис Трубецкой впал в кому.

Гитарист групп Ляпис Трубецкой и Trubetskoy Руслан Владыко впал в кому после нападения неизвестного злоумышленника.

– Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации в коме, – говорится в сообщении.

Продюсер группы Евгений Колмыков отметил, что Владыка обнаружили без сознания в Минске после того, как он зашел в один из местных баров. Сразу после госпитализации его прооперировали, он на искусственной вентиляции легких.

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По словам сестры Владыка, при себе у Руслана была барсетка с деньгами, банковские карточки, мобильный телефон. В реанимацию музыканта доставили без личных вещей.

Напомним, известный российский продюсер Бари Алибасов впал в кому после отравления средством для прочистки труб.

Источник: Trubetskoy