Пластический хирург Эдгар Каминский впервые прокомментировал свой развод со Славой.

Известный пластический хирург Эдгар Каминский, который на днях открыл свою клинику, впервые прокомментировал свой развод с певицей Славой из группы НеАнгелы.

– Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится, – отметил Каминский.

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Он также рассказал, что первый раз на развод подавал еще в 2017 году, но в последний момент передумал и дал второй шанс.

Напомним, 5 июня на сайте Подольского районного суда Киева появилось заявление о разводе Эдгара Каминского и певицы Славы из группы НеАнгелы. Судебное заседание должно пройти 12 июня.