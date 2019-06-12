PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды

Мне и самому не верится: Каминский прокомментировал развод со Славой

Пластический хирург Эдгар Каминский впервые прокомментировал свой развод со Славой.

Мне и самому не верится: Каминский прокомментировал развод со Славой

Известный пластический хирург Эдгар Каминский, который на днях открыл свою клинику, впервые прокомментировал свой развод с певицей Славой из группы НеАнгелы.

– Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится, – отметил Каминский.

Читайте: Слава Каминская разводится с мужем: что известно об отношениях пары

Он также рассказал, что первый раз на развод подавал еще в 2017 году, но в последний момент передумал и дал второй шанс.

Напомним, 5 июня на сайте Подольского районного суда Киева появилось заявление о разводе Эдгара Каминского и певицы Славы из группы НеАнгелы. Судебное заседание должно пройти 12 июня.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка