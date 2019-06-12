Тилль Линдеманн устроил драку с навязчивым поклонником в баре отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.
Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн подрался с поклонником и сломал ему челюсть.
На прошлой неделе группа остановилась в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.
В баре отеля Линдеманн пил пиво со знакомым и подругой Ланой.
В это время к ним подошел 54-летний поклонник Линдерманна и попросил сделать селфи, но певец отказал.
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Мужчина начал оскорблять Лану.
Линдеманн пытался заставить его извиниться, в результате чего завязалась драка.
Певец ударил поклонника локтем в лицо, после чего тот сразу упал.
Работники отеля вызвали полицию, которая приняла заявление о нанесении телесных повреждений.
Отмечается, что мужчина получил перелом челюсти.
Певец пока никак не прокомментировал ситуацию.
К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.
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