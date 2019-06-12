Тилль Линдеманн устроил драку с навязчивым поклонником в баре отеля в Мюнхене и сломал ему челюсть.

Вокалист группы Rammstein Тилль Линдеманн подрался с поклонником и сломал ему челюсть.

На прошлой неделе группа остановилась в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене.

В баре отеля Линдеманн пил пиво со знакомым и подругой Ланой.

В это время к ним подошел 54-летний поклонник Линдерманна и попросил сделать селфи, но певец отказал.

Читайте: Rammstein презентовали новый альбом

Мужчина начал оскорблять Лану.

Линдеманн пытался заставить его извиниться, в результате чего завязалась драка.

Певец ударил поклонника локтем в лицо, после чего тот сразу упал.

Работники отеля вызвали полицию, которая приняла заявление о нанесении телесных повреждений.

Отмечается, что мужчина получил перелом челюсти.

Певец пока никак не прокомментировал ситуацию.

К слову, ранее Rammstein выпустил клип на песню Deutschland.

Источник: Bild